Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.11.2020)

13 ноября 2020 20:20 Юлия Крутиева
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.11.2020)
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.11.2020)
пресс-служба

19 ноября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Право на владу.

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Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной. В каждом выпуске политики дают ответы на все, даже самые неудобные, вопросы. В дискуссии принимают участие не только они, но и их оппоненты, а также политологи и журналисты. И конечно же, зрители, ведь каждый может задать свой вопрос на сайте проекта. Смогут ли политики доказать свою честность перед народом?

Новый выпуск проекта Право на владу от 19.11.2020 смотрите в 21:45 на 1+1 и онлайн на нашем сайте TV.UA.

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