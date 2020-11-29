Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 9 выпуск (эфир от 26.10.2020)

29 ноября 2020 22:07 Александр Кива
Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 9 выпуск (эфир от 26.10.2020)
Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 9 выпуск (эфир от 26.10.2020)
пресс-служба

26 октября на канале СТБ вышел 9 выпуск 2 сезона шоу Супермама онлайн.

Читайте такжеНа СТБ состоится премьера шоу Дмитрия Карпачева – Супермама
Смотрите в 9 выпуске шоу Супермама 2 сезон

Четыре мамочки с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей. Участницы отправятся друг к другу в гости, изучат методы воспитания в семье, а потом оценят каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В финале свою оценку поставит и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Первой в гости приглашает бизнес-леди Юлия. Вместе с супругом участница воспитывает 14-летнюю дочь Вику. Несмотря на то, что 70% времени мама проводит на работе, это, по ее словам, не мешает близости с семьей. Для доченьки мама создает комфортную и красивую жизнь, а главное правило общения с Викой – взаимопонимание. Так ли все идеально в их доме  – выяснят соперницы Юли.

9 выпуск 2 сезона шоу Супермама смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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