Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 17 выпуск (эфир от 09.11.2020)

9 ноября на канале СТБ вышел 17 выпуск 2 сезона шоу Супермама онлайн.

Смотрите в 17 выпуске шоу Супермама 2 сезон:

Четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей. Соперницы выставят друг другу оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. Первой в гости приглашает мама-чудачка Катя. Женщина признается, что она за яркую жизнь и яркие эмоции. Катя воспитывает семилетнюю Маргариту и годовалую Матильду. По словам мамы, грязные и голодные дети – счастливые дети! Катя позволяет дочкам почти все: краситься яркими помадами, размазывать еду, экспериментировать с волосами, ходить босиком и купаться столько, сколько им хочется. Героиня уверена, что дети сами почувствуют, когда им станет холодно или некомфортно. Желание детей – закон для Кати. Но хорошая ли это тактика для воспитания?

17 выпуск 2 сезона шоу Супермама смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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