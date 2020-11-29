Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 17 выпуск (эфир от 09.11.2020)

29 ноября 2020 22:37 Александр Кива
Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 17 выпуск (эфир от 09.11.2020)
Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 17 выпуск (эфир от 09.11.2020)
пресс-служба

9 ноября на канале СТБ вышел 17 выпуск 2 сезона шоу Супермама онлайн.

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Смотрите в 17 выпуске шоу Супермама 2 сезон: 

Четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей. Соперницы выставят друг другу оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. Первой в гости приглашает мама-чудачка Катя. Женщина признается, что она за яркую жизнь и яркие эмоции. Катя воспитывает семилетнюю Маргариту и годовалую Матильду. По словам мамы, грязные и голодные дети – счастливые дети! Катя позволяет дочкам почти все: краситься яркими помадами, размазывать еду, экспериментировать с волосами, ходить босиком и купаться столько, сколько им хочется. Героиня уверена, что дети сами почувствуют, когда им станет холодно или некомфортно.  Желание детей – закон для Кати. Но хорошая ли это тактика для воспитания?

17 выпуск 2 сезона шоу Супермама смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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