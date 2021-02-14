Гроші: смотреть выпуск онлайн от 15.02.2021

14 февраля 2021 13:05 Юлия Крутиева
Гроші: смотреть выпуск онлайн от 15.02.2021
Гроші: смотреть выпуск онлайн от 15.02.2021
пресс-служба

15 февраля на канале 2+2 и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск программы Гроші.

Читайте такжеПраво на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.02.2021)
Смотрите в новом выпуске программы Гроші: В каждом выпуске журналисты проверяют как работают самые крупные мошеннические схемы в Украине. Ради качественного расследования они идут на все, попадая в круговорот манипуляций в различных сферах. От них не скроется ничто: ни коррупционные схемы, ни отмывание денег, ни квартирные кражи. Для этого они работают «под прикрытием», «поднимают» архивные записи и даже меняют профессию. В программе есть все: коррупционные скандалы, неожиданные схемы и сенсационные разоблачения. Смогут ли журналисты найти нечестные деньги?

Новый выпуск программы Гроші с ведущим Александром Преподобным смотрите 15.02.2021 в 22:20 на 2+2 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

2+2 видео Грошi политика телешоу телешоу онлайн Александр Преподобный телешоу 2021

Материалы по теме

Громада 2 сезон: смотреть онлайн 11 серию
Сериалы

Громада 2 сезон: смотреть онлайн 11 серию
Формула счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.02.2021)
Сериалы

Формула счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.02.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы
Новости

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы
Как привлечь любовь в День святого Валентина: ТОП-3 ритуала от астролога
Гороскопы

Как привлечь любовь в День святого Валентина: ТОП-3 ритуала от астролога

Популярное на сайте

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского
Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)
Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)

Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Лисицы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Лисицы

Популярное видео

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)
Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)

Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)
Мертвые лилии: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 08.02.2021)

Мертвые лилии: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 08.02.2021)
МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)

МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK