Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.02.2021)

25 февраля на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Право на владу.

Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной. В каждом выпуске политики дают ответы на все, даже самые неудобные, вопросы. В дискуссии принимают участие не только они, но и их оппоненты, а также политологи и журналисты. И конечно же, зрители, ведь каждый может задать свой вопрос на сайте проекта. Смогут ли политики доказать свою честность перед народом?

Новый выпуск проекта Право на владу от 25.02.2021 смотрите в 21:45 онлайн на нашем сайте TV.UA.