Позаочі: Андрей Данилевич - смотреть онлайн 2 выпуск от 17.03.2021

18 марта 2021 09:31 Александр Кива
Позаочі: Андрей Данилевич - смотреть онлайн 2 выпуск от 17.03.2021
Позаочі: смотреть онлайн 2 выпуск от 17.03.2021
пресс-служба

17 марта на Интере вышел 2 выпуск проекта Позаочі. 2 выпуск проекта Позаочі от 17.03.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гость 2 выпуска – телеведущий Андрей Данилевич.

Читайте такжеПозаочі: легендарный проект возвращается на Интер
Смотрите в  1 выпуске проекта Позаочі:

Героем нового выпуска проекта «Позаочi» стал телеведущий Андрей Данилевич. Телеведущий впервые расскажет о том, что раньше не выносил на публику, - об истории любви со своей женой Татьяной. В частности, о том, как ему удалось спасти их отношения после серьезной ссоры и какой его поступок убедил Татьяну принять предложение руки и сердца.

Что стало причиной ссоры Андрея Данилевича и его возлюбленной? Из-за чего однажды он резал себе руки до крови? Как телеведущий сделал предложение руки и сердца своей будущей жене? И как знаменитый папа воспитывает своих троих сыновей? 

2 выпуск проекта Позаочі смотрите онлайн на tv.ua.

Облако тегов

видео Андрей Данилевич телешоу смотреть онлайн Позаочі

Материалы по теме

Позаочі: смотреть онлайн 3 выпуск от 18.03.2021
Телешоу

Позаочі: смотреть онлайн 3 выпуск от 18.03.2021
С кем поведешься: смотреть онлайн 15 серию
Сериалы

С кем поведешься: смотреть онлайн 15 серию
Сырки в шоколаде - рецепт от актрисы Ольги Мороз
Еда и рецепты

Сырки в шоколаде - рецепт от актрисы Ольги МорозЭксклюзив
На что и почему нужно менять кабельное ТВ?
Новости

На что и почему нужно менять кабельное ТВ?

Популярное на сайте

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)
Глоба назвал баловней судьбы в марте

Глоба назвал баловней судьбы в марте
Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года
Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Популярное видео

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)
Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года
Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)
Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)

Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK