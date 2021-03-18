Позаочі: Андрей Данилевич - смотреть онлайн 2 выпуск от 17.03.2021

17 марта на Интере вышел 2 выпуск проекта Позаочі. 2 выпуск проекта Позаочі от 17.03.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гость 2 выпуска – телеведущий Андрей Данилевич.

Смотрите в 1 выпуске проекта Позаочі

Героем нового выпуска проекта «Позаочi» стал телеведущий Андрей Данилевич. Телеведущий впервые расскажет о том, что раньше не выносил на публику, - об истории любви со своей женой Татьяной. В частности, о том, как ему удалось спасти их отношения после серьезной ссоры и какой его поступок убедил Татьяну принять предложение руки и сердца.

Что стало причиной ссоры Андрея Данилевича и его возлюбленной? Из-за чего однажды он резал себе руки до крови? Как телеведущий сделал предложение руки и сердца своей будущей жене? И как знаменитый папа воспитывает своих троих сыновей?

2 выпуск проекта Позаочі смотрите онлайн на tv.ua.