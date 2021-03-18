Позаочі: Александр Половцев - смотреть онлайн 3 выпуск от 18.03.2021

18 марта 2021 10:20 Александр Кива
Позаочі: Александр Половцев - смотреть онлайн 3 выпуск от 18.03.2021
Позаочі: смотреть онлайн 3 выпуск от 18.03.2021
пресс-служба

18 марта на Интере выйдет 3 выпуск проекта Позаочі. 3 выпуск проекта Позаочі от 18.03.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гость 3 выпуска – актер Александр Половцев.

Читайте такжеПозаочі: легендарный проект возвращается на Интер
Смотрите в 3 выпуске проекта Позаочі:

В гостях у Анастасии Даугуле в программе «Позаочі» - актер Александр Половцев. В этом выпуске актер расскажет об отношениях с бывшей женой, внезапной популярности, встрече со второй женой и позднем родительстве. Почему первая супруга Александра позвала его под венец? На какую работу актер соглашался, чтобы хоть как-то сводить концы с концами? О чем, по мнению Половцева, не стоит забывать, будучи женатым на женщине гораздо младше возрастом? Смотрите в новом выпуске проекта «Позаочі» на телеканале «Интер».

3 выпуск проекта Позаочі смотрите в 11:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.

Облако тегов

Александр Половцев видео телешоу смотреть онлайн Позаочі

Материалы по теме

МАСКА: Андрея Данилко застукали на съемках за объятиями с эксцентричной женщиной
Новости

МАСКА: Андрея Данилко застукали на съемках за объятиями с эксцентричной женщиной
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.03.2021)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.03.2021)
Ольга Сумская эмоционально отреагировала на критику публики про переезд дочери в Россию
Новости

Ольга Сумская эмоционально отреагировала на критику публики про переезд дочери в Россию
На что и почему нужно менять кабельное ТВ?
Новости

На что и почему нужно менять кабельное ТВ?

Популярное на сайте

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)
Глоба назвал баловней судьбы в марте

Глоба назвал баловней судьбы в марте
Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года
Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Популярное видео

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)
Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года
Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)
Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)

Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK