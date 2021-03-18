Позаочі: Александр Половцев - смотреть онлайн 3 выпуск от 18.03.2021

18 марта на Интере выйдет 3 выпуск проекта Позаочі. 3 выпуск проекта Позаочі от 18.03.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гость 3 выпуска – актер Александр Половцев.

Смотрите в 3 выпуске проекта Позаочі

В гостях у Анастасии Даугуле в программе «Позаочі» - актер Александр Половцев. В этом выпуске актер расскажет об отношениях с бывшей женой, внезапной популярности, встрече со второй женой и позднем родительстве. Почему первая супруга Александра позвала его под венец? На какую работу актер соглашался, чтобы хоть как-то сводить концы с концами? О чем, по мнению Половцева, не стоит забывать, будучи женатым на женщине гораздо младше возрастом? Смотрите в новом выпуске проекта «Позаочі» на телеканале «Интер».

3 выпуск проекта Позаочі смотрите в 11:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.