Позаочі: Дима Коляденко - смотреть онлайн 4 выпуск от 19.03.2021

19 марта 2021 09:18 Александр Кива
Позаочі: Дима Коляденко - смотреть онлайн 4 выпуск от 19.03.2021
Позаочі: смотреть онлайн 4 выпуск от 19.03.2021
пресс-служба

19 марта на Интере выйдет 4 выпуск проекта Позаочі. 4 выпуск проекта Позаочі от 19.03.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гость 4 выпуска – Дима Коляденко.

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Смотрите в 4 выпуске проекта Позаочі:

В новом выпуске проекта «Позаочі» - откровенное интервью шоумена Дмитрия Коляденко. Шоумен расскажет о своем детстве, студенческой жизни, службе в армии, отношениях с любимыми женщинами, а также одной из важных потерь в своей жизни. Что стало причиной для церкви отказать Дмитрию в крещении? Почему он решился сделать предложение первой супруге Лене Коляденко спустя несколько дней после знакомства? Как называет его бывшая возлюбленная Ирина Билык? Смотрите эксклюзивно в проекте «Позаочі» на «Интере».

4 выпуск проекта Позаочі смотрите в 11:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.

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