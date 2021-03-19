Позаочі: Дима Коляденко - смотреть онлайн 4 выпуск от 19.03.2021
19 марта 2021 09:18
Позаочі: смотреть онлайн 4 выпуск от 19.03.2021
пресс-служба
19 марта на Интере выйдет 4 выпуск проекта Позаочі. 4 выпуск проекта Позаочі от 19.03.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гость 4 выпуска – Дима Коляденко.
Позаочі: В новом выпуске проекта «Позаочі» - откровенное интервью шоумена Дмитрия Коляденко. Шоумен расскажет о своем детстве, студенческой жизни, службе в армии, отношениях с любимыми женщинами, а также одной из важных потерь в своей жизни. Что стало причиной для церкви отказать Дмитрию в крещении? Почему он решился сделать предложение первой супруге Лене Коляденко спустя несколько дней после знакомства? Как называет его бывшая возлюбленная Ирина Билык? Смотрите эксклюзивно в проекте «Позаочі» на «Интере».
4 выпуск проекта Позаочі смотрите в 11:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.