Позаочі: Владимир Данилец - смотреть онлайн выпуск от 31.03.2021

31 марта на Интере выйдет новый выпуск проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 30.03.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гость выпуска - Владимир Данилец.

Смотрите в новом выпуске проекта Позаочі

Почему артист каждый день признается своей жене в любви? Почему врачи отказывались лечить Владимира и просто вышвырнули на улицу, как котенка, когда его парализовало? И кто помог юмористу снова встать на ноги?

Новый выпуск проекта Позаочі от 31.03.2021 смотрите в 11:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.