Позаочі: Владимир Моисеенко - смотреть онлайн выпуск от 01.04.2021

1 апреля на Интере выйдет новый выпуск проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 01.04.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гость выпуска - Владимир Моисеенко.

Смотрите в новом выпуске проекта Позаочі

Какие откровенные признания сделает супруга артиста в своем первом публичном интервью? У кого и за что юморист будет просить прощения в студии «Позаочі»? Как появилось правило, что в их команде никогда не будет ни одной женщины? И почему на одном из концертов «Кролики» выступали под прицелом снайперов?

Новый выпуск проекта Позаочі от 01.04.2021 смотрите в 11:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.