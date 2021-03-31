Позаочі: Злата Огневич - смотреть онлайн выпуск от 02.04.2021

2 апреля на Интере выйдет новый выпуск проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 02.04.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гостья выпуска - Злата Огневич.

Смотрите в новом выпуске проекта Позаочі

По каким причинам певица расставалась со своими бывшими возлюбленными? Почему после одной из ссор с мужчиной девушке пришлось делать ремонт в квартире? Какие угрозы и от кого она получала, когда была депутатом Верховной Рады?

Новый выпуск проекта Позаочі от 02.04.2021 смотрите в 11:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.