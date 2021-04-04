Позаочі: Алена Шоптенко - смотреть онлайн выпуск от 08.04.2021
8 апреля на Интере выйдет новый выпуск проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 08.04.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гостья выпуска - Алена Шоптенко.
Задача программы – заставить знаменитостей выйти из глянцевого, выхолощенного образа и проявить эмоции, которые покажут их настоящими.
Какими помнят звезд их одноклассники, друзья детства и первые возлюбленные? Какими знают знаменитостей их родственники и коллеги? И какую цену пришлось заплатить этим людям для того, чтобы добиться славы?
Новый выпуск проекта Позаочі от 08.04.2021 смотрите скоро онлайн на tv.ua.