Позаочі: Борис Тодуров - смотреть онлайн выпуск от 09.04.2021

4 апреля 2021 21:20 Александр Кива
Позаочі: Борис Тодуров - смотреть онлайн выпуск от 09.04.2021
Позаочі: смотреть онлайн выпуск от 09.04.2021
пресс-служба

9 апреля на Интере выйдет новый выпуск проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 09.04.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гость выпуска - Борис Тодуров.

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Смотрите в новом выпуске проекта Позаочі:

Задача программы – заставить знаменитостей выйти из глянцевого, выхолощенного образа и проявить эмоции, которые покажут их настоящими.

Какими помнят звезд их одноклассники, друзья детства и первые возлюбленные? Какими знают знаменитостей их родственники и коллеги? И какую цену пришлось заплатить этим людям для того, чтобы добиться славы?

Новый выпуск проекта Позаочі от 09.04.2021 смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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