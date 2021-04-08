Звезда сериалов «Ворожка» и «Ничто не случается дважды» Антон Батырев: Я уже лет 10 жду такую роль

понедельника по четверг в 20:15 рители СТБ продолжают наблюдать, как развивается судьба героев сериала «Ворожка».

Главную мужскую роль в мистическом детективе-мелодраме сыграл любимчик украинских зрительниц – Антон Батырев. В эксклюзивном интервью актер рассказал, как относится к мистике, верит ли в знаки судьбы, что читает сыну и хочет ли, чтобы ребенок пошел по его стопам.

Звезда сериалов «Ничто не случается дважды», «Швабра», «Продается дом с собакой» и мистического детектива-мелодрамы «Ворожка» откровенно рассказал о том, какую роль мечтает сыграть, за что благодарен 2020-му и ставит ли себе цели на предстоящий год.

Расскажите о проекте «Ворожка». О чем он для вас в первую очередь: про любовь или же внутреннюю трансформацию?

Мой персонаж – это обычный человек, который работает в полиции. С таким же успехом можно было снять про токаря или фрезеровщика (улыбается). Поэтому эта история, конечно, про любовь. Можно не привязываться к полицейской сюжетной линии. Она о любви.

Запомнились ли вам конкретные сцены в проекте?

Запомнилась сцена, когда я поскользнулся и, чтобы не сесть на шпагат, растянул мышцы.

Возможно, были любимые локации?

Поскольку мы снимали зимой, все любимые локации – те, которые находились в интерьере, а не на улице. Потому что там теплее.

В сериале присутствует мистика и экстрасенсорика. Как вы относитесь к таким темам?

Я не скажу, что верю в мистику, но, думаю, что это имеет место быть. Она существует, но, наверное, не в таких масштабах, как об этом говорится.

А в знаки судьбы верите? Сталкивались с чем-то подобным?

Да, в знаки судьбы я верю. Предчувствия иногда бывают. Случается, что они обманывают, поэтому я особо на это не полагаюсь. Помню один случай, когда я ехал на съемки из Москвы в Тверь на своей машине, опаздывал на поезд. Прогноз погоды обычно озвучивается по самым крупным городам. Тверь, зачастую, в таком прогнозе не участвует. Я сел в машину и поехал. Всю дорогу ведущие по радио прикалывались по поводу погоды в Твери, они каждые полчаса об этом говорили. Я опаздывал, решил срезать, приехал в Тверь и сел там на днище. Вот такое предупреждение было. Приехала газелька и меня вытаскивали. Но на съемки я таки опоздал.

Зрители полюбили вашу историю в сериале «Швабра». Некоторыми моментами она похожа с «Ворожкой». Там вы тоже работаете в органах, но в том случае вам помогает женщина-математик, представительница точной дисциплины. Правильно ли я понимаю, что точный подход, например, к расследованию преступлений, вам ближе? Могли бы сравнить ваших героев в этих сериалах?

Конечно. В «Швабре» мой герой более ироничный. Но, в это же время, он мягче, у него уже есть сын. Здесь дяденька серьезнее (улыбается).

Вы часто играете персонажей, которые работают в органах… В каком амплуа вы хотели бы себя попробовать еще?

В психологической драме. Что-то интересное, где можно не только с пистолетом бегать, а показывать больше душевных переживаний. Платонова я бы с удовольствием сыграл. Но вряд ли мне его уже дадут. И вряд ли это кто-то будет снимать или ставить. Я уже лет 10 жду такую роль. Но его историю хотел бы сыграть только в кино.

Успели уже отдохнуть в 2021-ом?

Отдохнуть еще не успел. Но, если провести аналогию, я сравню с отдыхом то, что в 2020-м году я закрыл все гештальты, которые меня волновали. Много времени я провел с сыном. 2020 год разложил все по полочкам. Убрал из моей жизни мерзавцев, не постесняюсь этого слова, и дал взамен очень хорошее. Я полюбил 2020 год. Хотя, конечно, понимаю, что для мира он стал переломным и сложным.

Как с сыном любите отдыхать? Есть у вас свои мужские ритуалы?

Мужских ритуалов очень много. Недавно я скачал «Танчики» на планшет. Сын просил поиграть в что-то такое, и даже я подсел. Теперь я танкист (улыбается). С сыном мы проводим время по-разному. Зимой, например, берем снегокат, берем друзей, мангал, мясо и отправляемся в лес. Там дети катаются, а мы с друзьями жарим мясо. Можем поехать в парк аттракционов, в баню, в парк или музей. Мы ни к чему не привязаны. Просыпаемся и решаем, что будем делать сегодня.

Вы рассказывали, что любите читать классику. Прививаете чтение сыну? Что любите читать ему или с ним?

Да, мы с ним читаем вместе. Очень любим сказки Сутеева. Недавно он меня попросил книгу про следопытов или животных, и мы купили «Зов предков». Ему нравится читать «Приключения капитана Врунгеля». Еще я ему читаю в лицах. Он выключает свет, светит фонариком на книгу и просит, чтобы я читал немножко страшнее. Я беру любую сказку и читаю особенным страшным голосом (улыбается). Он смеется, это кайфово. После каждой сказки я спрашиваю, о чем она была. И он четко отвечает, о чем, рассказывает, что нельзя делать, а что – можно. Он взрослый умный парень.

По поводу прочтения в ролях… Проявляет ли сын интерес к актерству? Хотели бы, чтобы ребенок пошел по вашим стопам?

Я не был бы против. Пусть он сам выберет, чем хочет заниматься, а я не буду препятствовать. Главное – чтобы он сам хотел. Только тогда он будет получать удовольствие от жизни. Пусть его прет от профессии, которую он выберет.

А у вас так?

У меня так. Меня прет от моей профессии, которую я выбрал сам.

Все ваши «ожидания-реальность» по поводу актерской профессии совпали?

Да. Нужно прийти к тому, чтобы работать в том, в чем хочется. Но да, совпали.

Вы сказали, что 2020-й стал для вас знаковым. Ставили себе цели на 2021?

Я понял, что ставить цели… не обязательно (улыбается). Ставил цели на 2020-й, а потом все произошло по-другому. Но, оказалось, что, если вот этого бы не произошло, не было бы вот так хорошо сейчас. Мы предполагаем, а Бог располагает. Я понимаю свои приземленные материальные цели. У меня нет мечты, но я знаю, чего я хочу в итоге.

Если сказать: «В 2021 я хочу…», - что это будет?

Хочу улучшить какие-то моменты комфорта. А потом я хотел бы проводить больше времени с ребенком, побыть больше дома. Я чувствую, что сыну сейчас это необходимо. Всех денег не заработаешь, а ребенок вырастет. Чувствую, что папа должен быть рядом.

Смотрите заключительные серии мелодрамы «Ворожка» - с понедельника по четверг, в 20:15, в слоте «СТБ-сериал».

Также смотрите 7-16 серии мелодрамы «Ворожка» 10 апреля на СТБ.