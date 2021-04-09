Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.04.2021)

9 апреля 2021 23:15 Юлия Туренко
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.04.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.04.2021)
instagram.com/svitsketv

10 апреля на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск программы Светская жизнь.

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Смотрите в новом выпуске программы Світське життя: ведущая программы Катя Осадчая продолжает раскрывать все тайны богатых и знаменитых. Зрители вместе с ведущей попадут на главные события и интересные ивенты страны и мира, узнают откровенные ответы на острые вопросы Екатерины Осадчей, а также станут свидетелями громких журналистских расследований, которые откроют всю правду о звездах.

Новый выпуск программы Світське життя смотрите 10 апреля в 23:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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