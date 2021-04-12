Позаочі: Андрей Дромов - смотреть онлайн выпуск от 14.04.2021

12 апреля 2021 17:22 Александр Кива
Позаочі: Андрей Дромов - смотреть онлайн выпуск от 14.04.2021
Позаочі: смотреть онлайн выпуск от 14.04.2021
пресс-служба

14 апреля на Интере выйдет новый выпуск проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 14.04.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гость выпуска - Андрей Дромов.

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Смотрите в новом выпуске проекта Позаочі:

Как простой судовой повар и работник одесской шашлычной стал телезвездой? Почему коллеги сравнивают его историю со сказкой о Золушке? Как жена Андрея, не желающая быть супругой моряка дальнего плавания, сейчас относится к его постоянным командировкам? И из-за чего однажды пара едва не развелась?

Новый выпуск проекта Позаочі от 14.04.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.

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