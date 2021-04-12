Позаочі: Андрей Дромов - смотреть онлайн выпуск от 14.04.2021
14 апреля на Интере выйдет новый выпуск проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 14.04.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гость выпуска - Андрей Дромов.
Как простой судовой повар и работник одесской шашлычной стал телезвездой? Почему коллеги сравнивают его историю со сказкой о Золушке? Как жена Андрея, не желающая быть супругой моряка дальнего плавания, сейчас относится к его постоянным командировкам? И из-за чего однажды пара едва не развелась?
Новый выпуск проекта Позаочі от 14.04.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.