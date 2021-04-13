Позаочі: Екатерина Бужинская - смотреть онлайн выпуск от 15.04.2021
15 апреля на Интере выйдет новый выпуск проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 14.04.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гостья выпуска - Екатерина Бужинская.
Какие издевательства терпела юная Катя от бывшего мужа и по совместительству продюсера? От кого и почему артистка в детстве пряталась в шкафу? Почему многие люди думали, что Бужинская – невестка президента Болгарии?
Новый выпуск проекта Позаочі от 15.04.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.