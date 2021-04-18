Детектор лжи-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2021)
18 апреля 2021 07:30
Детектор лжи-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2021)
пресс-служба
19 апреля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 12 выпуск шоу Детектор лжи-11. 12 выпуск программы Детектор лжи 11 сезон смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Детектор лжи-11: Героиня программы - 36-летняя Юлия Голубева из Киева. Женщина хочет с помощью детектора лжи укрепить отношения со своим возлюбленным и доказать ему, что ошибки, совершенные в прошлом, больше не повторятся. Каких поступков молодости Юлия стыдится? И удалось ли ей и вправду измениться ради любимого человека?
12 выпуск проекта Детектор лжи-11 смотрите 19 апреля в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта «Детектор лжи-11» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.