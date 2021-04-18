Позаочі: Наталья Фалион - смотреть онлайн выпуск от 20.04.2021
20 апреля на Интере выйдет новый выпуск проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 20.04.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гостья выпуска - Наталья Фалион.
«Позаочі» – оригинальный украинский телевизионный формат. Это студийное интервью, во время которого звезда впервые видит сюжеты с участием родных, друзей, коллег, а также неожиданных героев, знающих многое о непубличном прошлом знаменитости. Некоторые откровения и признания близких и знакомых удивляют, трогают, а порой и шокируют не только телезрителей, но и самого звездного гостя.
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