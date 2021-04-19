Позаочі: Светлана Тарабарова - смотреть онлайн выпуск от 21.04.2021

19 апреля 2021 01:00 Александр Кива
Позаочі: Светлана Тарабарова - смотреть онлайн выпуск от 21.04.2021
Позаочі: смотреть онлайн выпуск от 21.04.2021
пресс-служба

21 апреля на Интере выйдет новый выпуск проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 21.04.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гостья выпуска - Светлана Тарабарова.

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Смотрите в новом выпуске проекта Позаочі:

«Позаочі» – оригинальный украинский телевизионный формат. Это студийное интервью, во время которого звезда впервые видит сюжеты с участием родных, друзей, коллег, а также неожиданных героев, знающих многое о непубличном прошлом знаменитости. Некоторые откровения и признания близких и знакомых удивляют, трогают, а порой и шокируют не только телезрителей, но и самого звездного гостя.

Новый выпуск проекта Позаочі от 21.04.2021 смотрите онлайн - скоро - на tv.ua.

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