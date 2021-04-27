Позаочі: Тарас Цымбалюк - смотреть онлайн выпуск от 27.04.2021

27 апреля 2021 20:25 Александр Кива
Позаочі: Тарас Цымбалюк - смотреть онлайн выпуск от 27.04.2021
Позаочі: смотреть онлайн выпуск от 27.04.2021
пресс-служба

27 апреля на Интере вышел новый выпуск проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 27.04.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гость выпуска - Тарас Цымбалюк.

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Смотрите в новом выпуске проекта Позаочі:

В откровенном интервью ведущей Анастасии Даугуле Тарас расскажет, почему молодому поколению актеров сложно играть олигархов, что мешает отечественным талантам пробиться на международный рынок, а также почему он ждал полтора года, чтобы пригласить девушку на свидание.

Новый выпуск проекта Позаочі от 27.04.2021 смотрите онлайн - скоро - на tv.ua.

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