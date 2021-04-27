Позаочі: Тарас Цымбалюк - смотреть онлайн выпуск от 27.04.2021
27 апреля на Интере вышел новый выпуск проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 27.04.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гость выпуска - Тарас Цымбалюк.
В откровенном интервью ведущей Анастасии Даугуле Тарас расскажет, почему молодому поколению актеров сложно играть олигархов, что мешает отечественным талантам пробиться на международный рынок, а также почему он ждал полтора года, чтобы пригласить девушку на свидание.
Новый выпуск проекта Позаочі от 27.04.2021 смотрите онлайн - скоро - на tv.ua.