Позаочі: Гарик Кричевский - смотреть онлайн выпуск от 28.04.2021
28 апреля на Интере вышел новый выпуск проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 28.04.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гость выпуска - Гарик Кричевский.
На что пошел молодой Кричевский, чтобы поступить в медицинский институт? Как он пережил первую смерть своего пациента? Чем врач Кричевский так расположил к себе цыганку, что потом к нему на прием пришел весь цыганский табор? Как в 90-х артисту удалось сбежать от вооруженных бандитов, пытавшихся заставить его петь на открытии казино под Полтавой?
Новый выпуск проекта Позаочі от 28.04.2021 смотрите онлайн - скоро - на tv.ua.