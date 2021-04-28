Мой секрет - смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.04.2021)

28 апреля в 19:00 на СТБ выйдет проект Мой секрет. 1 выпуск проекта Мой секрет смотрите онлайн совсем скоро на tv.ua.

«Мой секрет» – проект, в котором впервые прозвучат признания звезд в самых сокровенных тайнах, которые они скрывали всю жизнь: первая любовь, тайные родственники, истинные причины расставаний с партнерами, алкогольная зависимость, цена славы и многое другое. Ведущая — Маша Ефросинина.

Смерть кого из близких снилась Ирине Билык? Могла ли она это предотвратить? И какую главную тайну своей жизни, которую до этого дня тщательно скрывала от посторонних глаз, она раскроет?

Смотрите 1 выпуск проекта Мой секрет в 19:00 на канале СТБ и совсем скоро онлайн на tv.ua.