Мой секрет - смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.04.2021)

28 апреля 2021 17:52 Александр Кива
Мой секрет - смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.04.2021)
Мой секрет - смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.04.2021)
пресс-служба

28 апреля в 19:00 на СТБ выйдет проект Мой секрет. 1 выпуск проекта Мой секрет смотрите онлайн совсем скоро на tv.ua.

Читайте такжеХолостячка-2: кто станет новой героиней реалити

«Мой секрет» – проект, в котором впервые прозвучат признания звезд в самых сокровенных тайнах, которые они скрывали всю жизнь: первая любовь, тайные родственники, истинные причины расставаний с партнерами, алкогольная зависимость, цена славы и многое другое. Ведущая — Маша Ефросинина.

Смерть кого из близких снилась Ирине Билык? Могла ли она это предотвратить? И какую главную тайну своей жизни, которую до этого дня тщательно скрывала от посторонних глаз, она раскроет? 

Смотрите 1 выпуск проекта Мой секрет в 19:00 на канале СТБ и совсем скоро онлайн на tv.ua.

Облако тегов

видео телешоу смотреть онлайн Мой секрет

Материалы по теме

Говорит Украина: Картофель посадила - младенца нашла? (эфир от 28.04.2021)
Телешоу

Говорит Украина: Картофель посадила - младенца нашла? (эфир от 28.04.2021)
Вар'яти-шоу 5 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 28.04.2021)
Телешоу

Вар'яти-шоу 5 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 28.04.2021)
Холостячка-2: кто станет новой героиней реалити
Анонсы на ТВ

Холостячка-2: кто станет новой героиней реалити
Макс Михайлюк впервые показал дочь и рассекретил ее имя
Новости

Макс Михайлюк впервые показал дочь и рассекретил ее имя

Популярное на сайте

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в праздник верующим

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в праздник верующим
Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)
Холостяк-11: кто покинул шоу в 8 выпуске от 23.04.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 8 выпуске от 23.04.2021
Что говорят в Вербное воскресенье когда бьют вербой

Что говорят в Вербное воскресенье когда бьют вербой

Популярное видео

Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)
Голос країни-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2021)

Голос країни-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK