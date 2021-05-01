Позаочі: Олег Бондарчук - смотреть онлайн выпуск от 05.05.2021

1 мая 2021 15:45 Александр Кива
Позаочі: Олег Бондарчук - смотреть онлайн выпуск от 05.05.2021
Позаочі: смотреть онлайн выпуск от 05.05.2021
пресс-служба

5 мая на Интере выйдет новый выпуск проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 05.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гость выпуска - Олег Бондарчук.

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Смотрите в новом выпуске проекта Позаочі:

За что ему угрожал Филипп Киркоров, а Алла Пугачова… публично била кнутом? Какому популярному исполнителю Олег заменил отца? И как случилось, что известного режиссера трижды со скандалами увольняли по причине профнепригодности?

Новый выпуск проекта Позаочі от 05.05.2021 смотрите онлайн - скоро - на tv.ua.

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