Позаочі: Олег Бондарчук - смотреть онлайн выпуск от 05.05.2021
5 мая на Интере выйдет новый выпуск проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 05.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гость выпуска - Олег Бондарчук.
За что ему угрожал Филипп Киркоров, а Алла Пугачова… публично била кнутом? Какому популярному исполнителю Олег заменил отца? И как случилось, что известного режиссера трижды со скандалами увольняли по причине профнепригодности?
Новый выпуск проекта Позаочі от 05.05.2021 смотрите онлайн - скоро - на tv.ua.