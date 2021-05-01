Позаочі: Александр Стоянов - смотреть онлайн выпуск от 06.05.2021
6 мая на Интере выйдет новый выпуск проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 06.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гость выпуска - Александр Стоянов.
Существует ли профессиональная конкуренция внутри известной балетной пары Кухар-Стоянов? Почему однажды артист умышленно сломал себе руку? Что танцор расскажет о балетном гей-сообществе и кто из его представителей уделял Стоянову чрезмерное внимание?
Новый выпуск проекта Позаочі от 06.05.2021 смотрите онлайн - скоро - на tv.ua.