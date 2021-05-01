Позаочі: Владимир Горянский - смотреть онлайн выпуск от 07.05.2021
7 мая на Интере выйдет новый выпуск проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 07.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гость выпуска - Владимир Горянский.
Какое неожиданное открытие сделал артист, изучив свою родословную? Как его актерскую судьбу изменила Ольга Сумская? Какие слова жены помогли Горянскому побороть коронавирус? И что заставило Владимира расплакаться прямо в студии программы?
Новый выпуск проекта Позаочі от 07.05.2021 смотрите онлайн - скоро - на tv.ua.