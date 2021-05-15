Позаочі - Виктор Андриенко - смотреть онлайн выпуск от 11.05.2021

15 мая 2021 11:15 Александр Кива
Позаочі - Виктор Андриенко - смотреть онлайн выпуск от 11.05.2021
Позаочі: смотреть онлайн выпуск от 11.05.2021
пресс-служба

11 мая на Интере вышел новый выпуск проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 11.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гость выпуска - Виктор Андриенко.

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Смотрите в новом выпуске проекта Позаочі:

В гостях у Андрея Данилевича — актер Виктор Андриенко. Он расскажет о том, как парню из простой рабочей семьи удалось попасть в мир большого кино, о мистических смертях режиссеров, которые начинали снимать Андриенко в своих картинах, а также о том, почему актеру приходилось жить на две страны.

Новый выпуск проекта Позаочі от 11.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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