Позаочі - Виктор Андриенко - смотреть онлайн выпуск от 11.05.2021
11 мая на Интере вышел новый выпуск проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 11.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гость выпуска - Виктор Андриенко.
В гостях у Андрея Данилевича — актер Виктор Андриенко. Он расскажет о том, как парню из простой рабочей семьи удалось попасть в мир большого кино, о мистических смертях режиссеров, которые начинали снимать Андриенко в своих картинах, а также о том, почему актеру приходилось жить на две страны.
Новый выпуск проекта Позаочі от 11.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.