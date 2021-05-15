Позаочі - Анна-Мария - смотреть онлайн выпуск от 12.05.2021
12 мая на Интере вышел новый выпуск проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 12.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гостьи выпуска - дуэт Анна-Мария.
Почему сотрудники роддома прозвали близняшек Аллой Пугачевой и Софией Ротару? Какие выводы сделали артистки для себя после скандала на отборочном туре «Евровидения»? Что в эфире проекта «Позаочі» по этому поводу девушкам посоветовали Андрей Данилко и Лайма Вайкуле? Почему у Анны сложилось предвзятое отношение к нынешнему мужу сестры, Вадиму?
Новый выпуск проекта Позаочі от 12.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.