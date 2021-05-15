Позаочі - Оскар Кучера - смотреть онлайн выпуск от 13.05.2021
13 мая на Интере вышел новый выпуск проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 13.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гость выпуска - Оскар Кучера.
Кто назвал мужчину профнепригодным и посоветовал заняться чем-то другим? Каким необычным способом коллеги проверяли Оскара на «свой-чужой»? Почему Олег Ефремов учил молодого Кучеру ругаться? Что помнит актер о своем отце, Александре Боголюбове – режиссере фильма «Батальоны просят огня», в котором он также снял 11-летнего Оскара? Кому отец Кучеры мешал настолько, что ему пришлось уехать из Киева – города, где он родился и вырос?
Новый выпуск проекта Позаочі от 13.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.