Позаочі - Наталья Бучинская - смотреть онлайн выпуск от 14.05.2021

15 мая 2021 14:15 Александр Кива
Позаочі - Наталья Бучинская - смотреть онлайн выпуск от 14.05.2021
Позаочі: смотреть онлайн выпуск от 14.05.2021
пресс-служба

14 мая на Интере вышел новый выпуск проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 14.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гостья выпуска - Наталья Бучинская.

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Смотрите в новом выпуске проекта Позаочі:

Из-за чего в семимесячном возрасте маленькая Наталья оказалась на пороге смерти? Почему родители артистки приютили на много лет в своей однокомнатной квартире абсолютно чужого человека – пожилую женщину, которую певица теперь считает родной бабушкой? Сколько Бучинская заплатила за свой главный хит «Украина»? Какой удивительный случай помог Наталье Бучинской рассчитаться с Юрием Рыбчинским за эту песню? Почему Бучинскую внесли в черный список и не пускали на собственные концерты?

Новый выпуск проекта Позаочі от 14.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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