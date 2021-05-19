Позаочі: Стелла Захарова - смотреть онлайн выпуск от 18.05.2021

19 мая 2021 21:38 Александр Кива
Позаочі: Стелла Захарова - смотреть онлайн выпуск от 18.05.2021
Позаочі: смотреть онлайн выпуск от 18.05.2021
пресс-служба

18 мая на Интере вышел новый выпуск проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 18.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гостья выпуска - Стелла Захарова.

Читайте такжеПозаочі: легендарный проект возвращается на Интер
Смотрите в новом выпуске проекта Позаочі:

В гостях у Анастасии Даугуле — олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Стелла Захарова. В откровенном интервью ведущей она расскажет о жестоких методах воспитания советских гимнастов, цене медалей, а также – о своих отношениях с мужем и о его ультиматуме, поставившем крест на ее профессиональной карьере.

Новый выпуск проекта Позаочі от 18.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Облако тегов

видео телешоу смотреть онлайн Позаочі Стелла Захарова

Материалы по теме

Позаочі: смотреть онлайн выпуск от 20.05.2021
Телешоу

Позаочі: смотреть онлайн выпуск от 20.05.2021
Спасти Веру: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 19.05.2021)
Сериалы

Спасти Веру: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 19.05.2021)
Прощай, Мальвина! Умерла актриса Татьяна Проценко
Новости

Прощай, Мальвина! Умерла актриса Татьяна Проценко
Спасти Веру: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 19.05.2021)
Сериалы

Спасти Веру: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 19.05.2021)

Популярное на сайте

Холостяк-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2021)
Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)
Холостяк-11: кто покинул шоу в 11 выпуске от 14.05.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 11 выпуске от 14.05.2021
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)

Популярное видео

Холостяк-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2021)
Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)
Мир наизнанку-12: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)

Мир наизнанку-12: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK