Позаочі: Стелла Захарова - смотреть онлайн выпуск от 18.05.2021
18 мая на Интере вышел новый выпуск проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 18.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гостья выпуска - Стелла Захарова.
В гостях у Анастасии Даугуле — олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Стелла Захарова. В откровенном интервью ведущей она расскажет о жестоких методах воспитания советских гимнастов, цене медалей, а также – о своих отношениях с мужем и о его ультиматуме, поставившем крест на ее профессиональной карьере.
Новый выпуск проекта Позаочі от 18.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.