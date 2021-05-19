Позаочі: Жанна Тихонова - смотреть онлайн выпуск от 20.05.2021

19 мая 2021 22:19 Александр Кива
Позаочі: Жанна Тихонова - смотреть онлайн выпуск от 20.05.2021
Позаочі: смотреть онлайн выпуск от 20.05.2021
пресс-служба

20 мая на Интере выйдет новый выпуск проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 20.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гостья выпуска - Жанна Тихонова

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Смотрите в новом выпуске проекта Позаочі:

Что связывает телеведущую с актером Сергеем Бодровым? Почему дочь Жанны считает, что из-за нее у мамы не складывается личная жизнь? Почему телеведущая не помогла сестре, когда та попросила ее о помощи в трудоустройстве? Как расписание маршруток однажды повлияло на выбор Жанной места работы?

Новый выпуск проекта Позаочі от 20.05.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.

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