Позаочі: Жанна Тихонова - смотреть онлайн выпуск от 20.05.2021
20 мая на Интере выйдет новый выпуск проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 20.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гостья выпуска - Жанна Тихонова
Что связывает телеведущую с актером Сергеем Бодровым? Почему дочь Жанны считает, что из-за нее у мамы не складывается личная жизнь? Почему телеведущая не помогла сестре, когда та попросила ее о помощи в трудоустройстве? Как расписание маршруток однажды повлияло на выбор Жанной места работы?
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