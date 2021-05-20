Евровидение-2021 второй полуфинал: смотреть онлайн-трансляцию от 20.05.2021
20 мая 2021 17:35
Евровидение-2021 второй полуфинал: смотреть онлайн-трансляцию от 20.05.2021
instagram.com/eurovision
20 мая пройдет второй долгожданный полуфинал грандиозного международного песенного конкурса Евровидение-2021.
Евровидение. Во втором полуфинале выступят: Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдавия, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария, Дания.
Онлайн-трансляцию второго полуфинала конкурса Евровидение-2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.