Евровидение-2021 второй полуфинал: смотреть онлайн-трансляцию от 20.05.2021

20 мая 2021 17:35 Юлия Туренко
Евровидение-2021 второй полуфинал: смотреть онлайн-трансляцию от 20.05.2021
Евровидение-2021 второй полуфинал: смотреть онлайн-трансляцию от 20.05.2021
instagram.com/eurovision

20 мая пройдет второй долгожданный полуфинал грандиозного международного песенного конкурса Евровидение-2021.

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20 мая в эфирах телеканалов СТБ и UΛ: Первый мы увидим второй полуфинал 65-ого песенного конкурса Евровидение. Во втором полуфинале выступят: Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдавия, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария, Дания.

Онлайн-трансляцию второго полуфинала конкурса Евровидение-2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

 

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