На Евровидении обнаружили коронавирус: второй полуфинал пройдет без участия фаворита

20 мая 2021 15:10 Алла Лысак
На Евровидении обнаружили коронавирус: второй полуфинал пройдет без участия фаворита
На Евровидении обнаружили коронавирус: второй полуфинал пройдет без участия фаворита
пресс-служба

Один из участников группы Daði og Gagnamagnið, представляющей Исландию, заболел коронавирусом.

Исландия, которая является одним из фаворитов второго полуфинала, не будет выступать сегодня на лайв-шоу Евровидения, выступление группы покажут в записи из-за положительного теста на коронавирус у одного из музыкантов. 

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Второй полуфинал состоится сегодня, 20 мая, в 22:00 по Киеву, по его итогам определится вторая десятка финалистов конкурса.

Коллектив Daði og Gagnamagnið останется в изоляции, музыканты не смогли принять участие в генеральной репетиции, а в самом полуфинале покажут запись с одной из первых репетиций группы.

Напомним, 

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