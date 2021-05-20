На Евровидении обнаружили коронавирус: второй полуфинал пройдет без участия фаворита

На Евровидении обнаружили коронавирус: второй полуфинал пройдет без участия фаворита

Один из участников группы Daði og Gagnamagnið, представляющей Исландию, заболел коронавирусом.

Исландия, которая является одним из фаворитов второго полуфинала, не будет выступать сегодня на лайв-шоу Евровидения, выступление группы покажут в записи из-за положительного теста на коронавирус у одного из музыкантов.

Второй полуфинал состоится сегодня, 20 мая, в 22:00 по Киеву, по его итогам определится вторая десятка финалистов конкурса.

Коллектив Daði og Gagnamagnið останется в изоляции, музыканты не смогли принять участие в генеральной репетиции, а в самом полуфинале покажут запись с одной из первых репетиций группы.

Напомним,