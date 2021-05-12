Евровидение 2021: когда и где смотреть первый полуфинал, в котором выступит Украина

12 мая 2021 11:55 Алла Лысак
Евровидение 2021: когда и где смотреть первый полуфинал, в котором выступит Украина
Евровидение 2021: когда и где смотреть первый полуфинал, в котором выступит Украина
открытый источник

Уже совсем скоро в Роттердаме стартует песенный конкурс Евровидение 2021.

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Откроют конкурс участники первого полуфинала, среди которых будет и представитель от Украины, группа Go_A.

Первый полуфинал пройдет во вторник, 18 мая, в 22:00 по киевскому времени.

Трансляцию украинцы смогут увидеть сразу на двух телеканалах, СТБ і UΛ:Перший.

В первом полуфинале выступят следующие страны: Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина и Мальта. 

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Украинцы смогут проголосовать в первом полуфинале за любого понравившегося исполнителя, когда линии для голосования будут открыты. Отметим, что отправлять голоса за свою страну не разрешается. 

По данным букмекеров, у Украины отличные шансы выйти в финал конкурса и даже попасть в десятку.

Напомним,

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