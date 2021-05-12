Евровидение 2021: когда и где смотреть первый полуфинал, в котором выступит Украина
Уже совсем скоро в Роттердаме стартует песенный конкурс Евровидение 2021.
Первый полуфинал пройдет во вторник, 18 мая, в 22:00 по киевскому времени.
Трансляцию украинцы смогут увидеть сразу на двух телеканалах, СТБ і UΛ:Перший.
В первом полуфинале выступят следующие страны: Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина и Мальта.
По данным букмекеров, у Украины отличные шансы выйти в финал конкурса и даже попасть в десятку.
Напомним,