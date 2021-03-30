Представлены все песни Евровидения 2021, а букмекеры определились с фаворитами конкурса

30 марта 2021 09:50 Алла Лысак
Представлены все песни Евровидения 2021, а букмекеры определились с фаворитами конкурса
Представлены все песни Евровидения 2021, а букмекеры определились с фаворитом
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Все страны-участницы песенного конкурса Евровидение 2021 года определились со своими представителями.

Букмекерские конторы больше всего шансов на победу дают исполнительнице Destiny из Мальты, она представит композицию Je Me Casse.

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Ставки на ее победу принимаются с котировками 4,5-5.

На втором месте швейцарский любимчик публики исполнитель Gjon’s Tears с песней на французском языке Tout I’Univers.

Котировки на него немного выше – от 5.

Среди фаворитов оказались также француженка Барбара Прави, Виктория из Болгарии и итальянская группа Maneskin.

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Украинские представители GO-A немного улучшили свои позиции и находятся у букмекеров на восемнадцатом месте.

Отметим, что песенный конкурс точно состоится в мае 2021 года в Роттердаме. Полуфиналы запланированы на 18 и 20 мая, а победителя определят в субботу, 22 мая. Не пропустите!

Напомним,

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