Представлены все песни Евровидения 2021, а букмекеры определились с фаворитами конкурса
Все страны-участницы песенного конкурса Евровидение 2021 года определились со своими представителями.
Букмекерские конторы больше всего шансов на победу дают исполнительнице Destiny из Мальты, она представит композицию Je Me Casse.
На втором месте швейцарский любимчик публики исполнитель Gjon’s Tears с песней на французском языке Tout I’Univers.
Котировки на него немного выше – от 5.
Среди фаворитов оказались также француженка Барбара Прави, Виктория из Болгарии и итальянская группа Maneskin.
Отметим, что песенный конкурс точно состоится в мае 2021 года в Роттердаме. Полуфиналы запланированы на 18 и 20 мая, а победителя определят в субботу, 22 мая. Не пропустите!
Напомним,