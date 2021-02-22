Финляндия, Испания и Норвегия определились с песнями на Евровидение 2021
В минувшие выходные сразу три страны выбрали своих представителей на конкурсе Евровидение 2021.
Примечательно, что коллектив играет тяжелый рок с элементами поп-звучания, сами участники называют своими вдохновителями Enter Shikari, 30 Seconds to Mars и ранних Linkin Park.
В прошлый раз рокеры из Финляндии на Евровидении выступали в 2006 году, едва ли кто-то забыл легендарных Lordi.
В Роттердаме он исполнит песню исполнит песню Voy a quedarme (Я собираюсь остаться).
Напомним,