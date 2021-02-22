Финляндия, Испания и Норвегия определились с песнями на Евровидение 2021

Финляндия, Испания и Норвегия определились с песнями на Евровидение 2021

В минувшие выходные сразу три страны выбрали своих представителей на конкурсе Евровидение 2021.

с огромным отрывом выиграли региональный отбор и отправятся в Роттердам защищать честь Финляндии.

Примечательно, что коллектив играет тяжелый рок с элементами поп-звучания, сами участники называют своими вдохновителями Enter Shikari, 30 Seconds to Mars и ранних Linkin Park.

В прошлый раз рокеры из Финляндии на Евровидении выступали в 2006 году, едва ли кто-то забыл легендарных Lordi.

В Норвегии совершенно неожиданным триумфатором отбора стал исполнитель. Он представит страну с лирической балладой, наполненной разнообразными библейскими отсылками.

Наконец, в Испании зрители определились с песней для уже выбранного представителя и отнюдь не новичка на конкурсе Бласа Канто.

В Роттердаме он исполнит песню исполнит песню Voy a quedarme (Я собираюсь остаться).

Напомним,