Букмекеры уже спрогнозировали победителя Евровидения 2021
Группа The Roop из Литвы считалась фаворитом конкурса Евровидение 2020, который не состоялся из-за пандемии.
Дело в том, что The Roop – не новички на Евровидении, хотя ни разу на сцене конкурса так и не выступали.
В прошлом году они навели много шума со своей конкурсной композицией, букмекеры считали, что победа им обеспечена, но Евровидение, увы, пришлось отменить из-за коронавируса и ограничений, действовавших в Нидерландах.
В этом году The Roop снова едут на Евро и их заявка понравилась аудитории.
Неплохие шансы на победу букмекеры дают и Исландии с Болгарией.
Напомним,