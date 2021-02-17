Букмекеры уже спрогнозировали победителя Евровидения 2021

Группа The Roop из Литвы считалась фаворитом конкурса Евровидение 2020, который не состоялся из-за пандемии.

До Евровидения еще несколько месяцев, а страны лишь отбирают исполнителей на конкурс, но букмекеры уже пытаются предугадать победителя. На данном этапе наиболее вероятным триумфатором конкурса им видится группа из Литвы The Roop.

Дело в том, что The Roop – не новички на Евровидении, хотя ни разу на сцене конкурса так и не выступали.

В прошлом году они навели много шума со своей конкурсной композицией, букмекеры считали, что победа им обеспечена, но Евровидение, увы, пришлось отменить из-за коронавируса и ограничений, действовавших в Нидерландах.

В этом году The Roop снова едут на Евро и их заявка понравилась аудитории.

Отметим, что композиция The Roop Discoteque, по словам самих создателей, сочетает в себе множество стилей, например, рок, поп-рок, софт-рок, танцевальный рок и инди музыку.

Неплохие шансы на победу букмекеры дают и Исландии с Болгарией.

Напомним,