Букмекеры уже спрогнозировали победителя Евровидения 2021

17 февраля 2021 23:00 Алла Лысак
Букмекеры уже спрогнозировали победителя Евровидения 2021
Букмекеры уже спрогнозировали победителя Евровидения 2021
открытый источник

Группа The Roop из Литвы считалась фаворитом конкурса Евровидение 2020, который не состоялся из-за пандемии.

Читайте такжеЕвровидение-2021: Go_A презентовали песню, с которой представят Украину на конкурсе в Роттердаме
До Евровидения еще несколько месяцев, а страны лишь отбирают исполнителей на конкурс, но букмекеры уже пытаются предугадать победителя. На данном этапе наиболее вероятным триумфатором конкурса им видится группа из Литвы The Roop.

Дело в том, что The Roop – не новички на Евровидении, хотя ни разу на сцене конкурса так и не выступали.

В прошлом году они навели много шума со своей конкурсной композицией, букмекеры считали, что победа им обеспечена, но Евровидение, увы, пришлось отменить из-за коронавируса и ограничений, действовавших в Нидерландах. 

В этом году The Roop снова едут на Евро и их заявка понравилась аудитории.  

Читайте такжеGo_A прокомментировали реакцию на песню Шум для Евровидения-2021
Отметим, что композиция The Roop Discoteque, по словам самих создателей, сочетает в себе множество стилей, например, рок, поп-рок, софт-рок, танцевальный рок и инди музыку.

Неплохие шансы на победу букмекеры дают и Исландии с Болгарией.

Напомним,

Облако тегов

Евровидение музыка новости

Материалы по теме

Сергей Никитюк развенчал главный миф о fashion-индустрии
Новости

Сергей Никитюк развенчал главный миф о fashion-индустрии
Холостяк-11: интересные факты о главном герое проекта Михаиле Заливако
Новости

Холостяк-11: интересные факты о главном герое проекта Михаиле Заливако
Александр Педан рассказал о том, во что инвестирует заработанные деньги
Новости

Александр Педан рассказал о том, во что инвестирует заработанные деньги
Ольга Фреймут трогательно поздравила дочь с 15-летием: Моя дерзкая любимица
Новости

Ольга Фреймут трогательно поздравила дочь с 15-летием: Моя дерзкая любимица

Популярное на сайте

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы
Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)
МАСКА: кто покинул шоу в 4 выпуске от 13.02.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 4 выпуске от 13.02.2021

Популярное видео

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)
МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)

МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK