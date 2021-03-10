Ревамп песни Шум Go-A
10 марта 2021 09:30
Группа Go-A изменила конкурсную песню Шум для Евровидения 2021 / goabandoriginal
Украинская группа Go-A представила обновленную версию песни Шум для Евровидения-2021.
Евровидения, песни участников не должны превышать трехминутного хронометража, а использовать слова из песен, которые являются народными, запрещено.
Из-за этого украинским участникам конкурса пришлось переделывать свою заявку.
Екатерина Павленко подчеркнула, что они приложили максимум усилий, чтобы новая песня была связана с предыдущей.
Новый текст, конечно же, также основан на украинском фольклоре. Это материал, с которым мы работаем с 2012 года и не собираемся ничего менять. Новый текст является как бы сиквелом к предыдущей версии, продолжением песни, выпущенной в январе, но немного в другом настроении, более веселом. Да, в старой версии мы призвали весну и надеялись на нее, а в новой она уже пришла и мы все очень рады.
Напомним,