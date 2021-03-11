Gjon’s Tears споет Tout l’univers’ на сцене Евровидения 2021
11 марта 2021 10:30
Швейцария презентовала свою заявку на Евровидение и стала лидером у букмекеров
открытый источник
В прошлом году швейцарский исполнитель был одним из претендетов на победу.
Премьера состоялась только вчера, а уже сегодня Швейцария стала главным фаворитом конкурса у букмекеров.
Gjon Muharremaj выступит во второй половине второго полуфинала 20 мая.
Я так счастлив, что могу, наконец, поехать на Евровидение. Это позитивный месседж в особенно трудное время. Важнее всего сохранять надежду, мы не должны сдаваться, оставайтесь сильными, любите, дружите, восстанавливайте свое будущее. Я убежден, что в этой ситуации каждый может открыть и обрести себя заново.
Слушаем!