В Роттердаме начали монтировать сцену Евровидения 2021 года
Конкурс, которого поклонники и участники ждали целых два года, все-таки состоится!
Сцену возведут на арене Ahoy.
Организаторы подчеркнули, что работы на объекте будут вестись как днем, так и ночью, но с учетом всех противоэпидемических мер.
Что касается самого Евровидения, в Роттердаме отметили, что все мероприятия, связанные с конкурсом, будут проводиться с участием зрителей.
Сам конкурс запланирован на май, первый полуфинал состоится 18 мая, второй — 20 мая, а в субботу, 22 мая, Европа узнает имя нового победителя.
Напомним,