В Роттердаме начали монтировать сцену Евровидения 2021 года

13 апреля 2021 10:30 Алла Лысак
В Роттердаме начали монтировать сцену Евровидения 2021 года
В Роттердаме начали монтировать сцену Евровидения 2021 года
открытый источник

Конкурс, которого поклонники и участники ждали целых два года, все-таки состоится!

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В нидерландском городе Роттердам официально стартовало строительство сцены, на которой будут выступать участники песенного конкурса Евровидение-2021.

Сцену возведут на арене Ahoy.

Организаторы подчеркнули, что работы на объекте будут вестись как днем, так и ночью, но с учетом всех противоэпидемических мер. 

Что касается самого Евровидения, в Роттердаме отметили, что все мероприятия, связанные с конкурсом, будут проводиться с участием зрителей.

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Одновременно в залы не будут пускать более 3500 человек, у всех проверят наличие отрицательного теста на коронавирус (для туристов без теста возведут мобильную лабораторию, где любой зритель Евровидения сможет оперативно сдать ПЦР-тест).

Сам конкурс запланирован на май, первый полуфинал состоится 18 мая, второй — 20 мая, а в субботу, 22 мая, Европа узнает имя нового победителя. 

Напомним,

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