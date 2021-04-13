В Роттердаме начали монтировать сцену Евровидения 2021 года

Конкурс, которого поклонники и участники ждали целых два года, все-таки состоится!

В нидерландском городе Роттердам официально стартовало строительство сцены, на которой будут выступать участники песенного конкурса Евровидение-2021

Сцену возведут на арене Ahoy.

Организаторы подчеркнули, что работы на объекте будут вестись как днем, так и ночью, но с учетом всех противоэпидемических мер.

Что касается самого Евровидения, в Роттердаме отметили, что все мероприятия, связанные с конкурсом, будут проводиться с участием зрителей.

Одновременно в залы не будут пускать более 3500 человек, у всех проверят наличие отрицательного теста на коронавирус (для туристов без теста возведут мобильную лабораторию, где любой зритель Евровидения сможет оперативно сдать ПЦР-тест).

Сам конкурс запланирован на май, первый полуфинал состоится 18 мая, второй — 20 мая, а в субботу, 22 мая, Европа узнает имя нового победителя.

Напомним,