Украина стала единственной страной, которая всегда проходила в финал Евровидения

Украина стала единственной страной, которая всегда проходила в финал Евровидения

Украина каждый раз проходила в финал песенного конкурса Евровидение и в этом году стала единственной страной с таким достижением.

Впервые Украина поучаствовала в песенном конкурсе Евровидение в 2003 году, нашу страну представил Александр Пономарев с песней Hasta la Vista.

Он занял 14 место.

Уже спустя год певица Русла одержала для Украины первую победу.

В следующие годы Украину представляли Тина Кароль, Сердючка, Ани Лорак, Светлана Лобода, Гайтана, Злата Огневич, Джамала (завоевала для Украины вторую победу) и другие, все они проходили в финал либо были автофиналистами у себя дома.

Вчера ночью группа Go_А прошла в финал вместе с Норвегией, Израилем, Россией, Азербайджаном, Мальтом, Литвой, Кипром, Швецией и Бельгией.

Напомним,