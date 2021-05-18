Прогноз букмекеров: какое место на Евровидении займет Украина

Украинский коллектив Go_A может войти в ТОП-5 конкурса Евровидение 2021, считают букмекеры.

Шансы украинской группы Go-A победить существенно возросли после проведения репетиций. Согласно котировкам, Украина имеет неплохие шансы занять место в ТОП-5.

Примечательно, что за месяц до конкурса Украину не рассматривали даже кандидатом на ТОП-15, в рейтинге букмекеров она занимала лишь 18 строчку.

Финалисты Евровидения-2021

По мнению букмекеров, из первого полуфинала, в котором выступят и Go_A, дальше в финал пройдут

Первые десять финалистов станут известны уже сегодня, во время трансляции Евровидения. Украинские зрители смогут голосовать, но за Go-A голоса приниматься не будут по правилам конкурса, помните об этом.

Напомним,