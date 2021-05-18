Прогноз букмекеров: какое место на Евровидении займет Украина

18 мая 2021 10:30 Алла Лысак
Прогноз букмекеров: какое место на Евровидении займет Украина
Евровидение 2021: букмекеры спрогнозировали итоговое место Go_A
pixabay.com

Украинский коллектив Go_A может войти в ТОП-5 конкурса Евровидение 2021, считают букмекеры.

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Шансы украинской группы Go-A победить существенно возросли после проведения репетиций. Согласно котировкам, Украина имеет неплохие шансы занять место в ТОП-5.  

Примечательно, что за месяц до конкурса Украину не рассматривали даже кандидатом на ТОП-15, в рейтинге букмекеров она занимала лишь 18 строчку.

Финалисты Евровидения-2021

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По мнению букмекеров, из первого полуфинала, в котором выступят и Go_A, дальше в финал пройдут Мальта, Кипр, Украина, Литва, Россия, Швеция, Хорватия, Норвегия, Румыния и Израиль. 

Первые десять финалистов станут известны уже сегодня, во время трансляции Евровидения. Украинские зрители смогут голосовать, но за Go-A голоса приниматься не будут по правилам конкурса, помните об этом. 

Напомним,

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