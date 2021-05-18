Прогноз букмекеров: какое место на Евровидении займет Украина
Украинский коллектив Go_A может войти в ТОП-5 конкурса Евровидение 2021, считают букмекеры.
Примечательно, что за месяц до конкурса Украину не рассматривали даже кандидатом на ТОП-15, в рейтинге букмекеров она занимала лишь 18 строчку.
Финалисты Евровидения-2021
Первые десять финалистов станут известны уже сегодня, во время трансляции Евровидения. Украинские зрители смогут голосовать, но за Go-A голоса приниматься не будут по правилам конкурса, помните об этом.
Напомним,