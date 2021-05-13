После первых репетиций на Евровидении букмекеры назвали нового фаворита

13 мая 2021 09:30 Алла Лысак
После первых репетиций на Евровидении букмекеры назвали нового фаворита
После первых репетиций на Евровидении изменился фаворит
pixabay.com

В Роттердаме состоялись первые репетиции с ограниченным доступом, оценить их предложили журналистам.

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Но посмотреть небольшие кусочки выступлений смогли и все желающие поклонники песенного конкурса.

Репетиции, предсказуемо, привели к рокировке в прогнозах букмекеров. Если раньше фаворитом называли Мальту, то теперь чаще всего поступают ставки на победу Франции. Ее шансы оцениваются в 17%. 

Барбара Прави, если победит на конкурсе, принесет своей стране шестую победу.

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Мальта и Швейцария делят вторую строчку, их шансы оцениваются в 16%.

Отметим, что полуфиналы Евровидения пройдут 18 и 20 мая, финал запланировал на 22 мая. Украинская группа GO-A будет бороться за выход в финал в первом полуфинале. Не пропустите трансляцию на каналах Украина и UA: перший.

Напомним,

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