После первых репетиций на Евровидении букмекеры назвали нового фаворита

После первых репетиций на Евровидении изменился фаворит

В Роттердаме состоялись первые репетиции с ограниченным доступом, оценить их предложили журналистам.

Но посмотреть небольшие кусочки выступлений смогли и все желающие поклонники песенного конкурса.

Репетиции, предсказуемо, привели к рокировке в прогнозах букмекеров. Если раньше фаворитом называли Мальту, то теперь чаще всего поступают ставки на победу Франции. Ее шансы оцениваются в 17%.

Барбара Прави, если победит на конкурсе, принесет своей стране шестую победу.

Мальта и Швейцария делят вторую строчку, их шансы оцениваются в 16%.

Отметим, что полуфиналы Евровидения пройдут 18 и 20 мая, финал запланировал на 22 мая. Украинская группа GO-A будет бороться за выход в финал в первом полуфинале. Не пропустите трансляцию на каналах Украина и UA: перший.

Напомним,