Конкурс Евровидение-2021 официально открылся в Роттердаме
В условиях пандемии коронавируса не всем участникам Евровидения выпал шанс показаться на бирюзовой дорожке.
Однако некоторые участники конкурса пропустили его из-за коронавируса.
Как стало известно ранее, у одного из членов польской делегации обнаружили COVID-19, чуть позже тест дал позитивный результат и у участника делегации Исландии. Поскольку Мальта и Румыния жили с ними в одном отеле, то на открытие их тоже не пустили, оставили на карантине на несколько дней.
Напомним,