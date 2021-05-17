Конкурс Евровидение-2021 официально открылся в Роттердаме

17 мая 2021 11:30 Алла Лысак
Конкурс Евровидение-2021 официально открылся в Роттердаме
Конкурс Евровидение-2021 официально открылся в Роттердаме
открытый источник

В условиях пандемии коронавируса не всем участникам Евровидения выпал шанс показаться на бирюзовой дорожке.

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Традиционный проход участников Евровидения по ковровой дорожке состоялся в Роттердаме в воскресенье. 

Однако некоторые участники конкурса пропустили его из-за коронавируса. 

Как стало известно ранее, у одного из членов польской делегации обнаружили COVID-19, чуть позже тест дал позитивный результат и у участника делегации Исландии. Поскольку Мальта и Румыния жили с ними в одном отеле, то на открытие их тоже не пустили, оставили на карантине на несколько дней.

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Отметим, что из-за коронавируса в прошлом году Евровидение не состоялось. В 2021 году организаторы пошли на ряд нововведений, сократили число зрителей в зале и аккредитованных журналистов, кроме того, обязали всех участников регулярно сдавать тесты.

Напомним,

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