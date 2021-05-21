Мир наизнанку-12: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2021)
21 мая 2021 00:40
Юлия Туренко
Мир наизнанку-12: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2021)
пресс-служба
22 мая на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 15 выпуск 12 сезона тревел-шоу Мир наизнанку. 15 выпуск программы Мир наизнанку-12 смотрите онлайн на TV.UA.
Смотрите в 15 выпуске программы Мир наизнанку-12
: Впервые «Мир наизнанку» отправился изучать очень консервативную мусульманскую страну и законы жизни в ней. По словам Дмитрия Комарова, Пакистан по-настоящему удивит украинских зрителей – это абсолютно эксклюзивный материал, а многие сюжеты вообще будут показаны впервые в истории не только украинского, но и мирового телевидения. Пакистан – как другая планета, государство, не похожее ни на одно из тех, где раньше бывала команда тревел-шоу.
15 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите 22 мая в 18:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.