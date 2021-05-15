Детектор лжи-11: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 17.05.2021)
15 мая 2021 05:00
Детектор лжи-11: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 17.05.2021)
пресс-служба
17 мая на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 16 выпуск шоу Детектор лжи-11. 16 выпуск программы Детектор лжи 11 сезон смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Детектор лжи-11: Герой программы - 33-летний Виталий Челахов из Мариуполя. На проект его привела мама, ведь не верит, что ее сын искренне мог полюбить ее подругу, которая старше Виталия на 18 лет. Мужчина согласился пройти детектор лжи, чтобы доказать маме, что его чувства к гражданской жене настоящие.
16 выпуск проекта Детектор лжи-11 смотрите 17 мая в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта «Детектор лжи-11» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.