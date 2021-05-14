Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2021)
14 мая 2021 21:25
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2021)
пресс-служба
16 мая на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 2 выпуск тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим. 2 выпуск программы Мандруй Україною з Дмитром Комаровим смотрите онлайн на TV.UA.
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: Впервые телепутешественник отправится исследовать не далекие экзотические уголки мира, а свою родную Украину. Используя свой фирменный стиль и огромный опыт путешествий, Дмитрий Комаров покажет Украину такой, какой ее не видел еще никто. Активный отдых, экстрим и самые необычные мета – только уже не в далеких странах, а на родной земле.
2 выпуск тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим смотрите 16 мая в 10:50 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.