Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2021)

14 мая 2021 21:25 Юлия Туренко
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2021)
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2021)
пресс-служба

16 мая на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 2 выпуск тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим. 2 выпуск программы Мандруй Україною з Дмитром Комаровим смотрите онлайн на TV.UA.

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Смотрите во 2 выпуске программы Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: Впервые телепутешественник отправится исследовать не далекие экзотические уголки мира, а свою родную Украину. Используя свой фирменный стиль и огромный опыт путешествий, Дмитрий Комаров покажет Украину такой, какой ее не видел еще никто. Активный отдых, экстрим и самые необычные мета – только уже не в далеких странах, а на родной земле.

2 выпуск тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим смотрите 16 мая в 10:50 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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