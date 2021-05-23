Всюди люди - Мексика - смотреть онлайн 1 выпуск от 22.05.2021

23 мая 2021 13:08 Александр Кива
Всюди люди - Мексика - смотреть онлайн 1 выпуск от 22.05.2021
Всюди люди - Мексика - смотреть онлайн 1 выпуск от 22.05.2021
пресс-служба

22 мая на канале Украина вышел 1 выпуск шоу Всюди люди. 1 выпуск шоу Всюди люди от 22.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 1 выпуске проекта Всюди люди: 

Телеведущий Анатолий Анатолич отправился в далекую и загадочную Мексику, чтобы рассказать о жизни и быте местных жителей и разрушить мнимые стереотипы об экзотической стране. Много интересных фактов об экзотической стране зрители канала «Украина» узнают в первых выпусках тревел-шоу «Всюди люди». Телезвезда пообщается с местными жителями разного возраста и социального статуса, проведет экскурсию по Мехико на общественном транспорте, пройдется по магазинам и рынкам, познакомит с особенностями национальной кухни, расскажет о вере и традициях мексиканцев.

1 выпуск проекта Всюди люди от  22.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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