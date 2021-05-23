Всюди люди - Бразилия - смотреть онлайн 2 выпуск от 22.05.2021

22 мая на канале Украина вышел 2 выпуск шоу Всюди люди. 2 выпуск шоу Всюди люди от 22.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите во 2 выпуске проекта Всюди люди:

Анатолий Анатолич отправился в большое путешествие, чтобы в тревел-шоу «Всюди люди» на канале «Украина» раскрыть самые интересные факты о разных народах мира. Второй страной, которую посетил ведущий стала Бразилия. Анатолий Анатолич наведается к местным жителям Рио-де-Жанейро, расскажет о медицине и развитии пластической хирургии, условиях труда бразильцев, об отдыхе, танцах, сериалах и футболе. Кроме того, ведущий узнает о семейном быте и об отношениях между мужчинами и женщинами.

2 выпуск проекта Всюди люди от 22.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.